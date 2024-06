Dragan Stojkovic répond à la menace serbe de se retirer de l’Euro

L’actualité autour de l’Euro 2024 a été quelque peu chahutée après que le secrétaire général de la Fédération serbe, Jovan Šurbatović, ait menacé de se retirer de la compétition en raison des chants injurieux entonnés par des supporters lors du duel entre la Croatie et l’Albanie (2-2), mercredi. Présent en conférence de presse en marge du nul inespéré obtenu par la Serbie face à la Slovénie, le sélectionneur Dragan Stojkovic a réagi au communiqué de sa Fédération.

«Tout d’abord, les Serbes ne meurent pas si facilement. Nous n’abandonnons pas et n’abandonnerons pas. Nous y avons cru jusqu’à la fin et le résultat est venu comme une récompense pour y croire. S’il vous plaît, demandez-moi quelque chose sur le jeu. Ce n’est pas mon intention d’en parler, ce n’est pas important. Honnêtement, je n’ai rien lu. Croyez-le ou non, mais je ne l’ai pas fait», a-t-il indiqué.