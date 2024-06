Les Serbes menacent de quitter l’Euro

Hier, la Croatie et l’Albanie s’affrontaient pour le compte de la deuxième journée du groupe B de l’Euro. Les deux équipes se sont neutralisées (2-2) à Hambourg. Dans les tribunes du Volksparkstadion, les supporters des deux équipes des Balkans ont entonné des chants nationalistes anti-Serbes. Des phrases telles que « tuez, tuez, tuez le Serbe» ont été lancées par les Albanais et les Croates. Les Serbes n’ont pas du tout accepté ce qui s’est passé hier à Hambourg et réclament des sanctions de la part de l’UEFA.

« Ce qui s’est passé est scandaleux et nous demanderons des sanctions à l’UEFA. Le dirigeant serbe a également mis la pression en laissant entendre que le pays pourrait être "prêt à ne pas continuer la compétition (…) si l’UEFA ne les punit pas », a déclaré Jovan Šurbatović, le secrétaire général de la fédération serbe, comme l’a rapporté le média serbe Vreme.