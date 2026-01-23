La fille de l’ex-star de NBA Dennis Rodman devient la joueuse la mieux payée du monde

Les amoureux de basketball et de NBA n’ont sans doute pas oublié la star américaine Dennis Rodman, ancienne gloire des Chicago Bulls. Eh bien sachez que sa fille Trinity est aussi douée que son père pour le sport. Mais elle, c’est au football qu’elle performe. Âgée aujourd’hui de 23 ans, la joueuse du Washington Spirit vient même de battre un record.

L’attaquante internationale américaine vient de prolonger son contrat de trois ans. Selon ESPN, ce nouveau bail va rapporter environ 2 millions de dollars annuels à la joueuse, soit environ 1,7 M€. Un salaire qui fait de Rodman la joueuse la mieux payée du championnat nord-américain et même du football féminin tout court. ESPN assure en effet que Rodman touche désormais plus que la triple Ballon d’Or, Aitana Bonmati (FC Barcelone).