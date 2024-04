Vidéo : Harry Kane chambré en direct par des supporters d’Arsenal

Comme souvent depuis 10 ans, Harry Kane a trouvé le chemin des filets face à Arsenal hier soir (2-2). À deux différences près : c’était cette fois en Ligue des Champions, pas en Premier League, et il arborait le maillot du Bayern Munich, et non plus celui du rival londonien Tottenham. Une rivalité pour autant mise de côté chez les supporters des Gunners ? Pas vraiment.

Se rendant au micro de TNT Sports après la rencontre, l’attaquant de 30 ans a été chahuté par des supporters anglais. «Granit Xhaka est en tête de ton championnat», ont-ils entonné pour rappeler que Leverkusen, où évolue justement l’international suisse depuis son départ d’Arsenal l’été dernier, le priverait d’un premier titre dans sa carrière. «Je pense qu’ils ont un doux respect pour moi », a ensuite répondu Kane à la télévision britannique. C’est de bonne guerre.