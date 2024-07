Angleterre - Suisse : les compositions officielles

Suite des quarts de finale de cet Euro 2024 avec l’Angleterre qui affronte la Suisse à Düsseldorf à partir de 18h. Miraculés en 8e de finale face à la Slovaquie grâce à un but de Bellingham à la 94e, les Anglais devront drastiquement augmenter leur niveau de jeu pour battre les Helvètes. Déjà quart de finaliste en 2021, la Suisse a épaté en 8e face à l’Italie et semble tout à fait capable de faire tomber les Three Lions. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Gareth Southgate décide de changer de système et de passer en 3-4-3. Pickford dans le but, une charnière à trois avec Konsa, Stones et Walker. Au milieu, Saka et Trippier sont alignés en tant que pistons, Rice et Mainoo sont associés dans l’axe. Enfin en attaque, Bellingham et Foden sont au soutien de Kane. Du côté de la Nati, Murat Yakin reconduit le même onze que face à l’Italie. Sommer en ultime rempart, une charnière Rodriguez-Akanji-Schär devant lui. Xhaka et Freuler sont titulaires dans l’entrejeu avec Rieder et Aebischer sur les côtés. Pour animer l’attaque, on retrouve Ndoye, Vargas et le Monégasque Embolo.

Les compositions

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Konsa - Trippier, Rice, Mainoo, Saka - Bellingham, Kane ©, Foden

Suisse : Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Rieder, Freuler, Xhaka ©, Aebischer - Ndoye, Embolo, Vargas