L'AS Monaco arrache la signature d'Ismail Jakobs

Comme nous vous l'annoncions hier, l'AS Monaco a bouclé le dossier menant à Ismail Jakobs. L'ailier gauche allemand de 21 ans sort d'une saison prometteuse avec 2 buts et 2 passes décisives en 27 matches avec Cologne. Vainqueur de l'Euro U21 avec l'Allemagne, il avait fait une entrée en fin de match en finale contre le Portugal (1-0).

Alors que sa clause libératoire était de 13 millions d'euros, Monaco a su batailler pour faire descendre le prix à 6,5 millions d'euros. Le joueur a aussi paraphé un contrat de cinq années soit jusqu'en juin 2026. «L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de l’international espoir allemand Ismail Jakobs, 21 ans (1,83m). Vif et rapide, capable de jouer sur l’ensemble du flanc gauche, le joueur formé au FC Cologne, le club de sa ville natale, s’est engagé pour cinq saisons et est désormais lié avec les Rouge et Blanc jusqu’en juin 2026» peut-on lire sur un communiqué.