Premier League : Manchester United arrache un nul fou contre Chelsea !

La 13e journée de Premier League offrait ce samedi un choc au sommet entre le 4e et le 5e du championnat. A domicile, Chelsea recevait une équipe de Manchester United en pleine forme qui avait dominé Tottenham (2-0) en milieu de semaine. Les Blues de Graham Potter s'établissaient dans un 3-4-2-1 avec Kepa Arrizabalaga dans les cages derrière Trevoh Chalobah, Thiago Silva et Marc Cucurella. Les rôles de pistons revenaient à Cesar Azpilicueta et Ben Chilwell tandis que Ruben Loftus-Cheek et Jorginho formaient le double pivot. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang était soutenu par Mason Mount et Raheem Sterling. De son côté, Manchester United misait sur un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages derrière Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Luke Shaw. Christian Eriksen et Casemiro se retrouvaient au cœur du jeu. Enfin, Marcus Rashford était soutenu par Antony, Bruno Fernandes et Jadon Sancho.

La rencontre démarrait fort et Manchester United prenait le contrôle des débats. Certes, Chelsea obtenait la première occasion via Pierre-Emerick Aubameyang (7e), mais Luke Shaw passait ensuite proche d'ouvrir le score (9e) avant qu'Antony oblige Kepa Arrizabalaga à réaliser une belle parade (12e). Une belle mainmise des Red Devils sur le début des débats et sur coup franc Marcus Rashford se distinguait, mais il était contré (23e). Remuant sur la gauche, Jadon Sancho obligeait Trevoh Chalobah à intervenir de justesse (24e). Le pressing des Mancuniens était bien en place et Casemiro récupérait haut un ballon pour trouver Marcus Rashford devant la surface des Blues. L'attaquant anglais perdait son duel face à Kepa Arrizabalaga décidément bien en forme dans cette partie (28e). Quelques minutes plus tard, on retrouvait les deux hommes et Kepa Arrizabalaga s'imposait de nouveau face au buteur anglais (32e).

Un incroyable finish !

Chelsea était bien perturbé par une équipe de Manchester United bien en place, mais Pierre-Emerick Aubameyang bien trouvé par Mateo Kovacic (rentré à la place de Marc Cucurella blessé à la 36e minute) passait tout proche de surprendre les Red Devils avec une frappe qui flirtait avec le poteau gauche de David De Gea (38e). Le Gabonais se retrouvait de nouveau en situation de tir quelques minutes après, mais Diogo Dalot repoussait (43e). Malgré un tir d'Antony dans les dernières secondes qui passait à droite du but (45e), le score restait nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, le jeu reprenait et Chelsea montait en puissance au fil des minutes. Sur une transversale de Mateo Kovacic, Raheem Sterling manquait sa remise vers la surface et Pierre-Emerick Aubameyang (57e). Une action où Raphaël Varane se blessait et sortait sur blessure (59e).

En son absence, Manchester United restait remuant et Fred déclenchait une frappe qui fuyait le cadre (63e). Le match avait toutefois du mal à s'emballer dans ce second acte même si Trevoh Chalobah trouvait la barre transversale sur un corner frappé par Mason Mount (73e). Bruno Fernandes répondait par une frappe lointaine qui était contrée en corner par Kepa Arrizabalaga (76e). Alors qu'on se dirigeait vers un match nul et vierge, Armando Broja tout juste entré en jeu s'écroulait dans la surface au duel avec Scott McTominay qui faisait faute (85e). Jorginho se chargeait de frapper le penalty et concluait d'une frappe sur la droite du but (1-0, 87e). Sur un centre venu de la droite, Casemiro sauvait Manchester United d'une tête qui heurtait le poteau gauche et dépassait la ligne pour quelques millimètres (1-1, 90e +4). Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1. Statu quo.