Manchester City - Manchester United : les notes du match

Derby de Manchester, épisode 187. Sur sa pelouse de l'Etihad Stadium, Manchester City (1er, 66 pts) recevait Manchester United (5e, 47 pts) ce dimanche après-midi pour un choc XXL dans le cadre de la 28e journée de Premier League. Bien installés tout en haut du classement, les Citizens devaient s'imposer pour reprendre six longueurs d'avance sur Liverpool, son dauphin. Mais en face, les Red Devils devaient aussi s'imposer pour rester dans la course à la Ligue des Champions et repasser devant Arsenal, vainqueur de Watford un peu plus tôt dans la journée, au quatrième rang. En ce qui concerne les Skyblues, Pep Guadiola partait sur un 4-3-3 avec le trio Mahrez-Foden-Grealish devant. Ralf Rangnick, privé de Varane, Shaw (Covid-19), CR7 et Cavani (blessés), alignait un 4-3-2-1 avec Bruno Fernandes en pointe.

Et dans l'antre de Man City ou devant sa télévision, il ne fallait pas être en retard. Sur un service de Bernardo Silva, De Bruyne, oublié par la défense adverse, ajustait tranquillement De Gea pour ouvrir le score rapidement (5e, 1-0). La réaction de l'autre club de Manchester était bien trop timide malgré quelques séquences intéressantes, et c'était même le Belge de City qui se créait une nouvelle occasion (18e). Néanmoins, sur leur première réelle opportunité, les Red Devils revenaient. Bruno Fernandes trouvait Pogba qui donnait le cuir à Sancho.

De Bruyne, l'homme à tout faire

Après être revenu sur son pied droit, l'ancien élément du BvB décochait une superbe frappe qui finissait au fond (22e, 1-1). Mais c'était toujours un peu timide côté MU et City en profitait. Après la barre trouvée par Foden (24e), De Bruyne y allait de son doublé en véritable renard des surfaces (28e, 2-1). La fin du premier acte était alors riche en occasions avec le tir de Foden (41e) et le raté de Sancho (43e) avant une opportunité pour Mahrez (45e+1) mais le score était bel et bien de 2-1 à la pause.

Au retour des vestiaires, le public avait moins de spectacle, surtout que MU poussait pour tenter d'égaliser. Mais City avait toujours un peu la main sur le match et De Bruyne sur coup-franc sollicitait De Gea après l'heure de jeu (63e). Le premier tir de MU en seconde période était toujours attendu et de l'autre côté du terrain, Mahrez marquait à son tour d'une superbe frappe sur un long corner de De Bruyne (69e, 3-1). La fin de match était très dure pour les visiteurs, qui évitaient d'abord la catastrophe grâce à De Gea (74e, 82e). Finalement, Mahrez marquait aussi un doublé après validation de la VAR, enfonçant ainsi le clou (90e+1, 4-1). Manchester City s'imposait donc 4-1 pour conforter sa place de leader. Manchester United reste cinquième au classement.

L'homme du match : De Bruyne (9) : masterclass. Voilà comment résumer en un mot la performance du Belge face à Man United. Auteur de ses 50e et 51e buts en renard des surfaces, faisant encore une fois parler sa science de l'anticipation et du placement, le métronome des Sky Blues a semblé s'être multiplié à l'Etihad. Décrochage vers son but, présence aux abords de la surface adverse, danger à l'intérieur (17e), KDB a fait très mal aux Red Devils. Notamment par son importance dans les transitions offensives, sa capacité à remonter le ballon ou encore à délivrer caviar sur caviar (5 passes clés) à ses partenaires. Il a même déposé un corner pour le but du break signé Mahrez (69e). Grande prestation d'un grand joueur dans un grand match. Remplacé par Gündoğan (80e), qui raté le but du 4-1 (89e), avant de l'offrir à Mahrez (90e+3).

Manchester City

Ederson (6) : le portier brésilien a réalisé une prestation solide dans ce derby. Il a lancé son match par une superbe sortie dans les pieds de Fred (9e), se montrant précieux et précis dans ses relances au pied tout au long de la partie et se contentant de bien faire son job le reste du temps (52e, 88e). Il ne peut pas faire grand-chose sur la frappe chirurgicale de Sancho (22e).

Walker (7) : l'ancien latéral droit de Tottenham est resté fidèle à lui-même. Toujours aussi imprenable au sprint et costaud au duel, l'international anglais a fait beaucoup de bien à ses partenaires sur la pelouse de l'Etihad Stadium.

Stones (7) : l'ex-joueur d'Everton a parfaitement fait oublier l'absence de Ruben Dias en défense centrale face au rival mancunien. Propre dans la relance (105 ballons touchés, 93% de passes réussies) et pas inquiété dans le peu de duels qu'il a eu à disputer, le vice-champion d'Europe continue dans la lancée de ses derniers mois avec Manchester City.

Laporte (6) : à l'image de son compère en charnière centrale, l'international espagnol a livré une belle prestation dans ce derby de Manchester. Il a globalement bien géré les offensives de Manchester United, faisant aussi preuve de justesse au moment de ressortir le ballon (98 ballons joués, 96% de passes réussies).

Cancelo (6) : le très polyvalent portugais a rendu une très belle copie devant ses supporters. Il a réalisé les gestes justes, voire impériaux devant Elanga (51e, 60e), quand il le fallait. Offensivement, il a empoisonné la vie des Mancuniens sur leur côté droit, apportant constamment le danger avec Silva et Grealish (110 ballons touchés). Il a même eu l'audace de tenter une somptueuse bicyclette détournée par De Gea (81e).

Grealish (8) : les critiques devraient se faire moins intensives après cette prestation plus qu'aboutie pour l'ancien capitaine d'Aston Villa, qui a probablement réalisé là son meilleur match sous le maillot bleu ciel. Passeur décisif d'entrée pour De Bruyne (5e), il n'a eu de cesse de provoquer et d'apporter le danger autour de la surface des Red Devils, que ce soit par la passe ou par le dribble. Pep Guardiola aura d'ailleurs sans doute apprécié sa présence défensive constante en soutien à Cancelo sur son côté gauche.

Rodri (6,5) : plaque tournante du milieu de terrain, le milieu espagnol a encore montré pourquoi il était indispensable au leader de Premier League. Un peu trop attentiste au marquage sur l'égalisation de Sancho (22e), l'ancien Colchonero a fait parler son aisance balle au pied (110 ballons touchés, meilleur total du match avec Cancelo, 96% de passes réussies). Jamais loin de ses centraux, Rodri s'est encore montré très précieux à la récupération (1 tir bloqué, 1 interception, 2 dégagements).

De Bruyne (9) : voir ci-dessus.

Mahrez (7) : assez discret en première période, l'international algérien est monté en puissance au fil de la rencontre. S'il a globalement manqué de justesse dans la réalisation de ses gestes (45e, 54e, 58e), n'étant pas aussi dangereux qu'à l'accoutumée, il est ensuite monté en régime, provoquant beaucoup plus balle au pied. Et mettant ainsi à mal la défense de MU. Il a fini par être récompensé d'un joli but, demandant beaucoup de maîtrise technique, pour mettre son équipe à l'abri (69e), avant de s'offrir un doublé après validation par la VAR (90e+3). Beau réveil.

Bernardo Silva (6,5) : très bon match de l'ancien Monégasque, qui a rappelé son importance dans le collectif de Man City. Très impliqué défensivement, agressif sur le porteur de balle, tout en étant toujours aussi dangereux balle au pied, aussi bien en transition qu'en attaque placée, l'international lusitanien a perturbé le bloc adverse.

Foden (6) : en faux numéro neuf, le joueur formé par City a joué intelligemment sur ses qualités. S'il a souffert du déficit physique face à Maguire et Lindelöf, il a beaucoup décroché pour participer au jeu des Cityzens. On peut lui reprocher son manque de justesse dans la surface, à l'image de tirs trop croisés (40e, 50e) ou de mauvais choix (55e). Mais il s'est distingué d'un geste de classe pour effacer Lindelöf, ce qui a conduit au deuxième but de KDB (28e). À noter qu'il a touché la barre de manière surprenante (25e).

Manchester United