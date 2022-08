L'OM met fin au feuilleton Alvaro Gonzalez

La suite après cette publicité

Alvaro Gonzalez et l'OM, cette fois, c'est bel et bien terminé. Alors que le cas du défenseur central espagnol de 32 ans interroge depuis qu'il a été écarté du groupe pro en mars dernier, le club de la cité phocéenne vient d'annoncer le départ de l'ancien joueur de Villarreal ce lundi soir. Et ce quelques minutes après que le principal concerné a fait ses adieux aux Olympiens.

« Après 3 saisons au sein du club, notre défenseur espagnol quitte l'Olympique de Marseille vers de nouveaux horizons. Le club le remercie pour son engagement tout au long de son passage », indique sobrement le communiqué de l'OM pour officialiser la nouvelle. Alvaro, dont le contrat courait initialement jusqu'en 2024, aura au total porté le maillot marseillais à 75 reprises (3 buts, 3 offrandes).