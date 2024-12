Lamine Yamal fait l’éloge de Lionel Messi

À 17 ans, Lamine Yamal est la nouvelle coqueluche de l’Espagne. Décisif à l’Euro 2024 et champion d’Europe avec la Roja, le jeune joueur est également devenu la nouvelle tête d’affiche d’un FC Barcelone qui se cherchait encore un nouveau Messi. En attendant de voir si Lamine Yamal saura assumer ce statut, le jeune Blaugrana a fait l’éloge de Lionel Messi dans le cadre d’un acte promotionnel de son équipementier.

« C’est très difficile de ne pas se détendre un peu quand on gagne un titre et il ne l’a jamais fait. Il avait tout gagné, la Ligue des champions, le Ballon d’Or… Mais il ne s’est pas arrêté avant d’avoir gagné la Coupe du monde. Il en veut toujours plus. Ce que j’admire le plus dans le style de jeu de Messi, c’est la facilité avec laquelle il fait tout. Lors d’une finale, il se débarrasse de quatre joueurs. Peu importe le nombre de joueurs qui réussissent, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un comme lui. Il n’y a qu’un seul Messi. Je suis sûr que maintenant, il veut gagner d’autres choses et une autre Coupe du monde », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport.