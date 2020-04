László Bölöni explique comment il a transformé Cristiano Ronaldo

Ancien entraîneur de l'AS Nancy Lorraine, du Stade Rennais, de l'AS Monaco et du RC Lens, László Bölöni a laissé une belle trace dans le football français. Mais l'une des plus belles périodes de sa carrière d'entraîneur a lieu au Sporting CP dont il est l'entraîneur entre 2001 et 2003. Un passage lors duquel il deviendra le coach qui a lancé la carrière d'un certain Cristiano Ronaldo. Interrogé par Marca, il a expliqué qu'il avait vite été impressionné, mais a également choisi de faire évoluer le profil de celui qui deviendra quintuple Ballon d'Or : «il a joué en tant que numéro 9 avec les jeunes, mais j'ai décidé de le mettre ailier droit qu'il était jeune, léger, pesait 60 kilos, et qui lui serait très difficile de jouer dos au but et de se mesurer à 100 kilos. Dans le groupe, avec sa vitesse et son dribble fantastique il allait être beaucoup plus efficace.»

Un choix totalement payant puisque c'est en tant qu'ailier que Cristiano Ronaldo va se révéler et va jouer la majorité du temps durant sa carrière. Pour autant, il y a eu des périodes compliquées au Sporting où Cristiano Ronaldo manquait en efficacité. László Bölöni n'a pas manqué de l'accompagner en lui montrant ce qu'il devait corriger : «je suis content de la décision que j'ai prise, mais au début c'était difficile. Pour lui, le plus important alors était de dribbler. Il ne pouvait pas jouer sans dribbler. Ma tâche était de lui dire qu'un dribble pour éliminer un défenseur c'est important, deux aussi ... mais cinq c'est trop ! J'ai essayé de lui expliquer dans quelle mesure ces dribbles étaient utiles et lui, petit à petit, avec son intelligence, a trouvé le bon chemin.» A la vue de la carrière incroyable de CR7, on peut dire que la mission est plus que réussie...