Arsène Nsiete : «on est tous très impatients de jouer contre l'OM»

FM : comment juges-tu ton début de saison ?

Arsène Nsiete : on peut dire que je fais un bon début saison, j'ai marqué très souvent, une moyenne qui est assez bonne, 9 buts en 10 matches de championnat, et j'ai également marqué dans les matches de coupe, donc c'est plutôt intéressant, mais c'est également grâce au travail collectif de mon équipe. Cela m'a beaucoup aidé.

FM : après plusieurs saisons dans la région parisienne, tu as quitté la région. C’était important pour passer un cap ?

AN : je ne sais pas si c'était important de quitter la région parisienne. Mais on sait tous que c'est très compliqué de réussir en région parisienne. Il y a beaucoup de joueurs ici, beaucoup de profils qui se ressemblent. Mais je pense que je n’ai pas été assez performant avec mon ancien club. Cela m'a permis de me recentrer sur moi-même en quittant cette région et mon football. D'améliorer mes points négatifs. De franchir un cap

FM : comment te décrirais-tu en tant qu’attaquant pour ceux qui ne te connaissent pas ?

AN : se décrire? Pas évident comme exercice. Mais je dirais que je suis un attaquant complet, j'aime bien toucher le ballon pour apporter des solutions à mes milieux. Je décroche énormément. Je sais également le garder dos au jeu. Je peux aussi prendre la profondeur, et aller provoquer des duels dans les 30 derniers mètres. Je suis également adroit devant le but. Je continue de travailler pour améliorer tous ses aspects. Je peux également délivrer des passes décisives à mes coéquipiers

FM : demain, vous affrontez Marseille en Coupe de France. Comment vous appréhendez ce match ?

AN : je prépare toujours mes matches de la même façon. Bon là, l'OM c'est un match particulier, c'est un gros match. Donc oui c'est sûr que l'on pourrait penser que l'on va changer certaines choses. Mais pas du tout, je prépare ce match de la même façon. Toujours dans ma petite bulle, toujours concentré. Je garde la même préparation que lors des matchs précédents.

FM : comment appréhendez-vous ce match Chauvigny-OM ?

AN : depuis le tirage, ça a été une semaine assez folle. On a eu du repos ce qui nous a permis de souffler un peu. Car on avait enchaîné pas mal de matchs coupe championnat. On n'avait pas forcément de pause. On a un effectif de N3 dans le sens ou ce n'est pas un effectif aussi étoffé que la Ligue 1 donc on peut moins faire tourner qu'eux. On sait que ça va être un gros match. Certains ne l'auront qu'une seule fois dans leur vie. On ne le prend pas du tout à la légère. On est plus concentré que jamais. On a bien bossé la semaine. Après, on peut bien travailler la semaine, mais le seul résultat sera sur le carré vert. On est tous très impatients de jouer contre l'OM.

FM : tu devrais avoir logiquement moins d’opportunité que d'habitude ?

AN : c'est sûr qu'en attaquant, pour les purs 9, et les joueurs offensifs, le challenge est d'en mettre un au fond des filets. Si y a qu'une occasion à mettre, il faudra le faire et saisir cette opportunité. Ce sont des professionnels en face qui s'entraînent tous les jours. À nous de montrer notre efficacité.

FM : quels sont tes objectifs pour la saison ?

AN : comme tout compétiteur, on veut toujours jouer au plus haut niveau. C'est ce que je vais essayer de faire, atteindre le plus haut niveau possible. Continuer de bosser pour y arriver.

FM : et pour la saison prochaine ?

AN : la saison prochaine ? La c'est compliqué (rires). Pour le moment je me concentre et focalise sur la deuxième partie de saison. Continuer à marquer et devenir le meilleur buteur du championnat à la fin de saison.

FM : certains clubs comme Lens et Nantes se sont renseignés sur toi. Est-ce pour toi le moment où jamais ?

AN : ce sont des bons clubs de Ligue 1, on veut toucher le haut niveau. Ça fait toujours quelque chose d'entendre que ces clubs-là ont un intérêt pour moi. Mais il faut continuer à bosser, à travailler, à prouver. Je suis flatté, mais on verra ça plus tard. Mon but est avant tout de continuer à performer. Pour le reste, on verra plus tard.