OM : le constat pessimiste d'Andoni Zubizarreta pour le mercato

Du côté de Marseille, le sentiment est probablement mitigé en ce moment. Avec l'arrêt de la saison de Ligue 1, tout porte à croire que, quel que soit le critère établi pour décerner les qualifications européennes, les Phocéens auront un ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Seule la prise en compte du coefficient UEFA des clubs empêcherait les Marseillais de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais cette annulation de l'exercice 2019/2020 risque aussi de coûter très cher.

Ce n'est un secret pour personne, les finances du club du sud de la France sont loin d'être au beau fixe, avec des problèmes avec le fair-play financier et un déficit structurel important. L'annulation de la saison - et le non-versement des droits TV en plus de la disparition des revenus liée à la billetterie - risquent de faire encore plus mal. Et la vente de joueurs pour de gros montants cet été risque d'être une affaire difficile. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club, en a d'ailleurs dit un peu plus à Catalunya Radio.

Zubi lance un constat pessimiste

« C'est un coup financier à tous les niveaux, et qui touche tout le monde de façon générale. On verra comment on pourra gérer ça », a-t-il d'abord expliqué, avant d'enchaîner : « c'est difficile de commencer à parler de prévisions (pour le mercato, NDLR), quand tout est arrêté. Personne ne sait comment ça va se passer pour le mercato. Il y a moins de rentrées d’argent. Par exemple, nous ne toucherons pas tous nos droits TV. Ça aura de l’influence et ce sera une situation où il y aura moins d'argent. On ne doit pas s'attendre à un monde du football qui va vers le haut, mais à un monde du football qui va vers le bas (financièrement parlant, NDLR) ».

Voilà qui est clair. Les fans de l'Olympique de Marseille, et même de tous les autres clubs français, ne doivent donc pas s'attendre à un mercato particulièrement animé, dans le sens des arrivées du moins. Avec un Florian Thauvin qui a été très clair quant à son intention de rester, la direction phocéenne va devoir mettre d'autres joueurs sur le marché. Et au niveau des arrivées, à l'image de la rumeur Jimmy Cabot (Lorient), elle va devoir dénicher des bons coups à moindre prix...