Jules Koundé priorité en défense de Manchester United

Alors que Manchester United avait fait de Dayot Upamecano sa priorité numéro 1 au poste de défenseur central, le joueur de 22 ans aurait trouvé un accord avec le Bayern Munich. Les Red Devils se pencheraient désormais sur un autre français défenseur central de 22 ans : Jules Koundé.

Cette saison et encore plus ses dernières semaines, Jules Koundé se régale au FC Séville. Le joueur formé à Bordeaux confirme qu’il est sans doute le plus gros espoir au poste. Et forcément, ses prestations attirent toujours plus de prétendants. Selon les informations de The Express, les dirigeants mancuniens vont formuler une offre à Séville pour récupérer le Français. Pour rappel, sa clause est fixée à 90 millions. Manchester City qui était sur le coup lors du mercato hivernal reste aussi à l'affût surtout en cas de départ cet été d'Eric Garcia.