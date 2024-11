Ballon d’Or 2024 : la réponse sèche de Rodri à Karim Benzema

Lauréat d’un Ballon d’Or polémique, Rodri a dû encaisser des messages d’un grand nombre de détracteurs, dont Karim Benzema qui était monté au front rapidement pour défendre Vinicius, malheureux perdant : «Vinicius a fait beaucoup d’efforts, quand le Real Madrid est devenu champion d’Europe, il a été décisif à chaque match. Alors… je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre qui le mérite plus que lui. Il méritait le Ballon d’Or. Je suis très triste pour Vini car il méritait vraiment de gagner le Ballon d’Or. Je n’ai rien contre Rodri, c’est un bon joueur, mais je suis dans mon canapé en train de regarder la télé et Rodri ne fait rien qui vous fasse dire 'wow pfff’. Vini le fait plus d’une fois. Vini Jr. méritait de remporter le Ballon d’Or. J’ai parlé avec Vini, il est triste. C’est normal. J’étais triste, c’est normal. C’est un peu compliqué parce que quand le monde entier te voit gagner le Ballon d’Or, mais le dernier jour, quelques heures avant, on te dit que tu ne vas pas gagner. Vinicius est un bon garçon, il va travailler et il gagnera un jour le Ballon d’Or».

La suite après cette publicité

Dans un entretien pour le journal AS, l’international espagnol a tenu à répondre au buteur d’Al Ittihad à la suite de la sortie du Français. Pas de rancœur de la part du milieu de Manchester City qui préfère rester positif : «Non, ce n’est pas offensant. C’est son avis, il a le droit de le penser. Je ne peux pas non plus espérer plaire à tout le monde. J’ai convaincu un jury de cent votants, et ce n’est pas mal. Ensuite, j’ai aussi entendu Paul Scholes dire le contraire, qu’il trouvait mon jeu très beau et intelligent, et venant d’un milieu de terrain comme celui-là, cela signifie quelque chose pour moi. Et la seule chose que je sais, c’est que Karim Benzema a été un incroyable Ballon d’Or, et je suis bien placé pour le savoir, car il nous a fait souffrir cette année-là», a-t-il répondu. Le message est passé.