Le bilan stratosphérique de Bafétimbi Gomis à Al-Hilal

Débarqué à Al-Hilal fin août 2018 après un passage du côté de Galatasaray (32 buts et 10 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues), Bafétimbi Gomis (36 ans) continuer de soigner ses statistiques, et ce, loin des plus grands championnats européens. Auteur d'un nouveau doublé le 31 décembre dernier pour offrir la victoire à Al-Hilal face à Al Faisaly (3-2), l'ancien attaquant de Saint-Etienne (49 buts en 164 matches), Lyon (95 buts en 244 matches) ou encore Marseille (21 buts en 34 matches) a ainsi terminé l'année 2021 avec 33 buts. Une réussite étincelante qui a d'ailleurs permis au franco-sénégalais de terminer sur le podium du classement annuel des buteurs français, et ce juste derrière Karim Benzema, auteur de 47 buts (38 avec le Real, 9 avec les Bleus) et Kylian Mbappé, fort de 51 unités (43 avec le PSG, 8 avec les Bleus).

Des chiffres individuels hallucinants auxquels il faut, par ailleurs, ajouter un palmarès étourdissant sur le plan collectif. Champion d’Arabie Saoudite pour la deuxième année consécutive et vainqueur de la Ligue des champions asiatique, comme en 2019, l'international français (12 sélections, 3 buts) peut également se targuer d'avoir remporté une Coupe du Roi, une Supercoupe mais également d'avoir été désigné meilleur joueur et meilleur buteur du championnat (24 réalisations) et de la Coupe d'Asie. En bref, à désormais 36 ans, Bafétimbi Gomis a tout raflé. À l'image d'une carrière qui force le respect. En fin de contrat dans six mois, le lion Gomis n'est en tout cas pas rassasié et compte bien rugir encore. Des prétendants se sont d'ailleurs d'ores et déjà positionnés, affaire à suivre...