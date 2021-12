FC Barcelone : Xavi en rajoute une couche pour Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

L'entraîneur du FC Barcelone va dans le sens de son président sur le cas Ousmane Dembélé (24 ans). Le champion du monde 2018, dont le contrat en Catalogne expirera en juin prochain et qui sera donc libre de discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier, négocie dur comme fer avec sa direction mais les deux parties peinent à trouver un terrain d'entente. Si les derniers échos ne sont pas vraiment bons quant à une issue positive des discussions, Xavi Hernandez a souhaité rappeler qu'il espérait bien voir l'international français prolonger son bail au Barça. « Ce que je sais, c'est que ce n'est pas seulement la question économique », a d'abord lâché Xavi, ce vendredi en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Nous lui avons fait part de notre position très clairement. C'est un joueur très important avec un grand talent. Je l'ai déjà dit, il peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Cela dépend de lui. Nous le considérons comme un personnage clé de ce projet. Si c'est pour le projet sportif, il est heureux. Nous allons être positifs. Ce n'est pas seulement une question économique. Il voulait se sentir aimé et il va l'être. » Et le technicien espagnol de rassurer. « Le laisser en tribunes ? Ce ne serait pas l'objectif, s'il a un contrat, je pense qu'il doit jouer. Vous devez être positif. Mais d'un autre côté, je suis très clair là-dessus, s'il a un contrat, il doit jouer, aussi pour l'image du club. Je ne valorise pas cette option, je ne l'envisage pas. » Ousmane Dembélé, qui va bien, est heureux et à 100% selon son coach, devrait être titulaire ce samedi (16h15) pour la réception du Betis (16ème journée de Liga).