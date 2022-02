Lyon-Lille : les compositions d'équipes

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais reçoit le LOSC au Groupama Stadium, en clôture de la 26ème journée de Ligue 1. Avec un groupe quasiment au complet (Diomandé et Cherki sont blessés), Peter Bosz aligne comme face à Nice et Lens un 4-2-3-1. D'ailleurs, le tacticien néerlandais n'opère qu'un seul changement par rapport au match face aux Sang et Or, avec la titularisation de Moussa Dembélé en pointe.

Onzième du championnat et sèchement battu par Chelsea mardi lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le LOSC est privé ce soir de Benjamin André (suspendu) et de Burak Yilmaz (blessé). C'est Hatem Ben Arfa qui en profite pour truster une place de titulaire en positon d'électron libre aux côtés de David.

Les compositions d'équipes :

Lyon : Lopes - Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paquetá, Toko Ekambi - Dembélé.

Le XI de départ lyonnais pour affronter le LOSC ! 👊🔴🔵#OLLOSC pic.twitter.com/Ads6f4rkZR — Olympique Lyonnais (@OL) February 27, 2022

Lille : Léo Jardim - Çelik, Fonte, Botman, Djaló - Bamba, Sanches, Xeka, Gudmundsson - Ben Arfa, David.