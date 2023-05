PSG - Ajaccio : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un pas de plus vers un onzième titre de champion de France. Voici l’objectif du Paris Saint-Germain qui accueille l’AC Ajaccio, ce samedi, à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Leader du championnat avec 3 points d’avance sur le RC Lens, le club de la capitale, vainqueur à Troyes le week-end dernier, aura forcément à cœur de conserver son avance en tête du classement. Face à une formation corse, quasiment condamnée à la Ligue 2, les Parisiens n’auront pas le droit à l’erreur.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier sera notamment privé de Presnel Kimpembe, Neymar, Nordi Mukiele et Nuno Mendes. Dès lors, le technicien parisien devrait opter pour un 3-4-1-2. Devant Gigio Donnarumma, présent dans les cages franciliennes, Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira devraient débuter. Sur les ailes, Achraf Hakimi est lui pressenti pour faire son retour alors que Juan Bernat est annoncé titulaire. Enfin, Marco Verratti et Fabian Ruiz pourraient former l’entrejeu, juste derrière Leo Messi, de retour dans le onze après sa suspension, et Kylian Mbappé associé à Hugo Ekitike en pointe.

De son côté, Olivier Pantaloni devra, lui, composer sans Touzghar et Belaïli. Orphelin de la moindre victoire depuis la 25e journée de Ligue 1, l’AC Ajaccio aura la lourde tâche de résister à l’armada parisienne, à l’heure où le spectre d’une descente dans l’antichambre de l’élite du football français se rapproche inexorablement. Dix-huitièmes avec 23 unités, les Corses devront s’imposer pour encore espérer se sauver. Un match décisif pour la bande à Thomas Mangani.

Au Parc des Princes, l’ACA devrait ainsi se présenter en 4-3-3. Dans les buts, Benjamin Leroy serait alors protégé par un quatuor défensif composé de Mohamed Youssouf, Mayembo, Clément Vidal et Diallo. Au milieu de terrain, Vincent Marchetti, Thomas Mangani et Mathieu Coutadeur sont quant à eux pressentis pour débuter. Enfin, bien aidés par Riad Nouri et El-Idrissy, titularisés sur les côtés, Kevin Spadanuda aura la responsabilité de trouver la faille au cœur de la défense parisienne.