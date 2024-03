Yacine Adli explique son choix de sélection

Il avait le choix entre l’équipe de France et l’Algérie, Yacine Adli a choisi les Bleus. Le milieu de terrain de l’AC Milan, natif de Vitry-sur-Seine, a expliqué son choix dans un communiqué qu’il a publié sur son compte X.

Le milieu de 23 ans explique que son «objectif était de jouer au plus haut niveau», et que le challenge le plus élevé pour lui est de rejoindre l’équipe de France. Il a aussi admis qu’il avait discuté avec l’ancien sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, mais que cet échange n’avait abouti à aucune conclusion. Enfin, il sait qu’avec ses déclarations, les portes de la sélection algérienne «se sont fermées quoiqu’il advienne».