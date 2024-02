Manchester United : Jim Ratcliffe se moque de son ancien rival

Officiellement entré dans le capital de Manchester United hier (à hauteur de 25% du club), Jim Ratcliffe a répondu aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse. Le milliardaire anglais a notamment été interrogé sur son affrontement avec Sheikh Jassim, le Qatari voulant lui aussi investir dans le club anglais, et a rigolé de la situation : « en fait, personne ne l’a jamais vu. Les Glazer ne l’ont jamais rencontré. Il n’a jamais… Je ne suis pas sûr qu’il existe. »

Outre les sujets du stade et de la concurrence de Manchester City et Liverpool, Jim Ratcliffe a également parlé du cas Mason Greenwood sans toutefois trancher sur son avenir : « aucune décision n’a été prise. (…) Le processus consistera à comprendre les faits et non le battage médiatique, puis à essayer de prendre une décision équitable sur la base de valeurs - qui consiste essentiellement à savoir si c’est un bon gars ou non. (…) Ensuite, nous devons prendre une décision juste à la lumière des valeurs du club. C’est ce que nous devons faire et c’est ainsi que nous allons y faire face. »