West Ham : l’incroyable revanche de Lucas Paquetá

Parti de l’Olympique Lyonnais il y a un an et demi, Lucas Paquetá est passé par différentes phases en Angleterre. D’abord, mitigée, puisque ses débuts du côté de West Ham ont été compliqués où il a alterné le chaud et le froid dans une équipe en difficulté. Puis la saison 2022/2023 s’est conclue en fanfare avec une victoire en Ligue Europa Conference face à la Fiorentina (2-1) où il avait délivré une offrande pour Jarrod Bowen sur le but de la victoire. Satisfait de ce que le Brésilien avait montré en Premier League mais aussi par le passé et en sélection, Manchester City avait alors envisagé de le recruter cet été.

Un transfert pour plus de 100 millions d’euros était d’ailleurs en bonne voie mais il a finalement capoté sur le fil. La Fédération Anglaise a lancé une enquête après que des proches du joueur ont parié sur des matches dans lesquels Lucas Paquetá était concerné. Une situation qui a sonné le glas à ce dossier et les Sky Blues ont misé sur Matheus Nunes. Pire, la situation s’est compliquée également en sélection pour Lucas Paqueta qui n’a pas été appelé depuis le début de la saison et ne le sera pas tant que le verdict de l’affaire ne sera pas tombé. Si celle-ci fait office d’épée de Damoclès au-dessus de la tête de Lucas Paquetá, ce dernier a depuis repris des couleurs.

Lucas Paquetá toujours dans le flou mais très performant

Indiscutable depuis le début de la saison et précieux dans le jeu offensif de West Ham, il affiche une belle complémentarité avec Mohammed Kudus et Jarrod Bowen tout comme son ancien partenaire de l’Olympique Lyonnais Emerson Palmieri. Auteur de 5 buts et 5 offrandes en 25 matches cette saison toutes compétitions confondues, il a accéléré le tempo sur le mois de décembre. Le week-end dernier contre Wolverhampton (3-0), il avait tout simplement distillé les trois offrandes de la partie, laissant David Moyes stupéfié. «C’est ce que Lucas Paqueta peut faire pour nous. Je m’arrache les cheveux à la mi-temps et je célèbre l’autre partie parce qu’il peut faire des passes que les autres ne peuvent pas voir et ne font pas. C’est un joueur spécial. Je n’ai pas eu énormément de joueurs spéciaux avec ce talent individuel» a notamment expliqué l’Écossais après la rencontre.

«J’aime les traiter tous équitablement, mais en vieillissant, j’ai réalisé que quand on a ce talent, il faut les laisser s’épanouir. Mais je dois aussi dire que son rythme de travail pour l’équipe au cours des derniers mois a été excellent» a-t-il poursuivi. Ce samedi contre Manchester United, Lucas Paquetá a de nouveau crevé l’écran. Précieux dans l’impact et les efforts défensifs, il a su faire parler son génie en provoquant par les passes les buts de Jarrod Bowen et Mohammed Kudus lors d’une victoire 2-0. «Quand vous avez besoin de quelqu’un pour trouver une passe parfaite, Paqueta propose une passe brillante pour Bowen. Il n’a pas peur, il est prêt à accepter de faire les passes compliquées, à les essayer et à faire bouger les choses» notait d’ailleurs David Moyes après cette jolie partition du Brésilien.

Héritant d’un 7,8/10 du côté de la BBC pour sa performance (troisième total derrière Kudus et Bowen), il a hérité d’un 9 pour The Independant qui a été bluffé de son match : «à peu près le seul joueur à faire preuve d’une réelle qualité technique dans le jeu. Un excellent jeu sur la gauche, mais son plus grand impact a été un coup habile sur la défense pour aider Bowen depuis le côté droit. Immédiatement, il s’est configuré pour Kudus pour lui donner parfaitement dans l’axe.» Mettant la Perfide Albion d’accord sur sa bonne forme, Lucas Paquetá reste d’ailleurs dans le viseur de Manchester City selon UOL. Les Sky Blues surveillent la situation extrasportive du joueur avant de bouger, mais il est considéré comme le remplaçant idéal de Kevin De Bruyne si ce dernier ne retrouve pas son meilleur niveau. Si l’avenir de Lucas Paquetá est incertain, une certitude règne, le Brésilien se régale actuellement en Premier League.