Manchester City prépare un sale coup à De Bruyne, Manchester United va brader Sancho et Martial

Paqueta n’est pas oublié

D’après les informations du média UOL, reprises par les journaux britanniques, Lucas Paqueta est toujours la priorité des Skyblues au milieu. Pep Guardiola le considère comme le successeur de Kevin de Bruyne s’il ne se remet pas à 100% de sa grosse blessure. Si Paqueta est innocenté de toutes les accusations de paris sportifs faites contre lui, City fera une nouvelle offre importante à West Ham. D’ailleurs, la sélection brésilienne a également hâte que Paqueta soit blanchi pour pouvoir le rappeler. Le sélectionneur des Auriverde a avoué que son absence se faisait ressentir son sur équipe.

Ventes flashs à Manchester

Poussé vers la sortie par les Red Devils, Anthony Martial pourrait rebondir à l’Inter Milan d’après The Sun. Manchester United serait même prêt à le laisser partir gratuitement. Le Français veut retrouver du temps de jeu et espère pouvoir retrouver une place en sélection pour participer à l’Euro 2024 avec les Bleus. Et les Blues vont faire leur mercato à Old Trafford. En effet, toujours d’après The Sun, Chelsea pense pouvoir s’offrir Jadon Sancho pour une somme peu conséquente avec son statut d’indésirable.

Les Spurs remplissent l’infirmerie

C’est la crise dans le vestiaire des Spurs. L’entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, a déclaré hier en conférence de presse que la blessure à la cheville de James Maddison était «beaucoup plus grave» que ne le pensait le club et qu’il s’attendait à ce que le milieu de terrain soit absent jusqu’à la fin de l’année. Postecoglou a également déclaré que Micky van de Ven, devrait être absent pour «quelques mois» en raison d’une élongation des ischio-jambiers. L’infirmerie accueille de plus en plus de pensionnaires chez les Spurs, de quoi inquiéter l’actuel meilleur coach de Premier League. Deuxième du championnat, Tottenham impressionne tout le monde depuis le début de saison. Ces blessures de joueurs clés de Postecoglou le pousse à revoir sa tactique comme l’écrit The Times ce samedi. La dynamique des Londoniens risque d’être stoppée à l’approche de Noël, une période clé dans la course au titre très souvent.