Wolverhampton a fait une offre folle à Reims pour Marshall Munetsi

Décidément, Wolverhampton et la Ligue 1, c’est une vraie histoire d’amour. Cet hiver déjà, les Wolves ont mis 20 M€ sur la table pour rafler Emmanuel Agbadou, le défenseur central du Stade de Reims. Mais si le club anglais est très lusophone sous l’impulsion de l’inévitable agent portugais Jorge Mendes, l’actuel 17e de Premier League a décidé de miser gros sur le championnat de France.

Alors que la direction des Wolves a déjà tenté une incursion dans le dossier Kevin Danso du RC Lens (qui s’est finalement engagé avec Tottenham comme nous vous le révélions en exclusivité samedi soir), a fait une offre à l’AS Monaco pour Soungoutou Magassa et a même considéré un temps Zakaria Aboukhlal de Toulouse comme une priorité, un autre joueur de Ligue 1 a tapé dans l’œil de Wolverhampton.

Wolverhampton lâche une grosse offre pour Munetsi !

En effet, selon nos informations, le club de Wolverhampton est très intéressé par Marshall Munetsi. Le milieu du Stade de Reims, véritable pilier du club champenois depuis son arrivée en 2019 en provenance des Orlando Pirates avec 21 buts et 14 passes décisives en 159 matches disputés. Un joli total pour le milieu de terrain très porté vers l’avant et par ailleurs très engagé dans son pays. En mai 2023, lors de sa prolongation, son club s’était engagé à inclure une clause originale dans son contrat, qui promettait le versement de 100 euros à sa fondation, pour chaque kilomètre parcouru en match, ce qui a permis de récolter plus de 30 000 € pour sa fondation éponyme œuvrant à l’éducation des enfants au Zimbabwe,

Wolverhampton, qui cherche à se renforcer au milieu de terrain pour sortir des tréfonds de la Premier League souhaite boucler le transfert d’ici ce soir et la fin du mercato. Pour parvenir à faire plier le Stade de Reims, une très grosse somme, sans doute dans les eaux de celle déboursée pour Agbadou, a été mise sur la table. Selon nos informations, des discussions sont en cours entre les deux formations et Reims pourrait voir son meilleur joueur quitter la Champagne ce lundi. Ce qui serait un sacré coup dur sportif pour le club marnais, mais un sacré coup financier…