La bonne affaire Diego Rolan est sur le marché !

En février 2013, Diego Rolan faisait ses premiers pas en Ligue 1 sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Agé de 20 ans à l'époque, l'attaquant recruté au mois de janvier arrivait en provenance du Defensor SC, club où il évoluait en Uruguay. Il a donc quitté son pays pour aller tenter l'aventure en Europe, comme beaucoup avant lui. Après six mois d'adaptation, il a commencé à trouver la mire et a enchaîné les buts. Titulaire en force, il a commencé par attirer le regard de plusieurs écuries, dont Newcastle qui souhaitait le recruter en 2017.

Plusieurs prêts depuis son départ de Bordeaux

Mais finalement, le natif de Montevideo a pris la direction de l'Espagne et de Malaga, club auquel il avait été prêté une saison. C'est certainement à ce moment-là que le Deportivo La Corogne a été convaincu de le recruter à l'été 2018. Une écurie qui l'a prêté dans la foulée six mois en Liga à Leganés, avant qu'il ne termine la saison au Deportivo Alavés, toujours en première division. L'année dernière, Diego Rolan a quitté l'Espagne puisqu'il a été prêté FC Juarez au Mexique. Là-bas, l'ancien joueur de Bordeaux s'est éclaté avec 9 buts inscrits.

Le bonheur était donc dans le prêt pour le joueur qui est retourné à La Corogne ensuite. Mais l'idée était de ne pas y rester très longtemps. Sa priorité était d'ailleurs de retourner en France et c'est pour cette raison qu'il avait d'ailleurs refusé plusieurs propositions étrangères. Nîmes était prêt à lui offrir la possibilité de revenir et toutes les parties étaient même d'accord pour un transfert à hauteur de 2 millions d'euros payable en plusieurs fois. Mais ce deal a capoté au final car La Corogne souhaitait que les Crocos règlent à sa place les indemnités de transfert du joueur uruguayen.

Diego Rolan veut quitter La Corogne

Ce qui n'a pas été apprécié par le président nîmois qui a mis un terme au dossier. La Corogne a ensuite tenté de proposer un prêt mais finalement, Diego Rolan est resté. Il a été le grand perdant dans cette histoire. En troisième division actuellement, l'Uruguayen de 27 ans (3 matches, 2 buts) veut changer d'air cet hiver et se relancer. Selon nos informations, La Corogne veut le mettre sur le marché et sera, cette fois-ci, plus conciliante, d'autant qu'il a un salaire élevé pour ce niveau (120 000 euros bruts par mois).

De son côté, le joueur veut jouer et demeure ouvert à l'idée de relever un nouveau challenge sportif. Il va d'ailleurs être proposé dans plusieurs clubs en France, à Bordeaux, Marseille ou encore Lens. Mais ces tentatives n'ont pas vraiment de chances d'aboutir nous a-t-on fait savoir. En revanche, cela a plus de chances d'aboutir en Turquie et au Moyen-Orient, où il va aussi être proposé selon nos informations. Il pourrait être vendu contre un chèque de 1,5 million d'euros maximum nous a précisé une source proche du dossier. Avis aux amateurs !