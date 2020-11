AC Milan - LOSC : la réaction à chaud de José Fonte

Un véritable exploit. Face à l'AC Milan ce jeudi soir en Ligue Europa (3e journée), le LOSC a créé la surprise en s'imposant facilement sur le score de 3-0 grâce à un triplé de Yusuf Yazici. Interrogé après la rencontre, José Fonte a fait part de sa joie, mais ce dernier n'a pas souhaité s'enflammer.

«C'est une victoire importante. C'est une bonne performance, on est contents du résultat et de la manière avec laquelle on a joué. Mais ce sont seulement trois points. Il faut encore gagner un match et prendre des points, ce n'est pas fini. On est contents mais maintenant, on est focus sur Brest», a expliqué le défenseur portugais sur RMC Sport.