PL : Manchester City retrouve des couleurs face à Newcastle

En cette 34e journée de Premier League, Manchester City se devait de repartir vers l'avant contre Newcastle après la défaite à Southampton (0-1) lors de la dernière journée. Même s'il n'y avait pas d'enjeux, les Cityzens étant installés à la deuxième et les Magpies englués dans le ventre mou, il fallait tout de même se reconcentrer pour reléguer Chelsea à 9 points. Bonne réaction puisque les hommes de Pep Guardiola se sont rendus le match facile en première période pour rentrer aux vestiaires avec 2 buts d'avance. Gabriel Jesus, servi par la 18e passe décisive en championnat de Kevin De Bruyne, et Riyad Mahrez sont les buteurs. Avant de se mettre définitivement à l'abri à l'heure de jeu en forçant le malheureux Ritchie à marquer contre son camp puis avec un joli coup franc enroulé de David Silva. Raheem Sterling rajoutait lui un 5e but anecdotique dans le temps additionnel.

Dans les autres rencontres, Wolverhampton manque l'occasion de reprendre le large sur Arsenal dans la lutte aux places européennes. Les Wolves sont tombés chez la surprenante équipe de Sheffield United en encaissant un but au bout du temps additionnel par Egan (0-1). Les Loups restent tout de même accrochés à leur 6e place, mais voient les Blades revenir à un point. La série de bons résultats de West Ham s'arrête contre Burnley (0-1), après notamment une victoire contre Chelsea. Avec cette défaite, les Hammers, toujours 16es, laissent la possibilité à Bournemouth et à Aston Villa de revenir à un point dans la course au maintien en cas de victoire contre Tottenham et Manchester United.

Le classement de Premier League

Les résultats des matchs de 19h :

Manchester City 5 - 0 Newcastle : Jesus (10e), Mahrez (21e), Ritchie (58e, csc), Silva (65e), Sterling (90e+1)

Sheffield United 1 - 0 Wolverhampton : Egan (90e+4)

West Ham 0 - 1 Burnley : Rodriguez (38e)