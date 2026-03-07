Sénégal : Malang Sarr va être appelé lors du prochain rassemblement

Auteur d’une saison sensationnelle avec le RC Lens, Malang Sarr devrait être récompensé par une première convocation en sélection. Depuis plusieurs mois, le défenseur de 27 ans répète à l’envi son souhait de jouer un jour pour le Sénégal. Jusqu’ici, Pape Thiaw n’avait jamais accédé à sa requête, mais tous les éléments convergent vers l’idée qu’il le fera lors de ce rassemblement de mars.

Selon nos informations, l’ancien joueur de Nice et de Chelsea devrait effectivement être convoqué pour les deux rencontres amicales des champions d’Afrique prévues face au Pérou, le 28 mars, puis face à la Gambie, trois jours plus tard. Pour rappel, Malang Sarr avait évolué avec les équipes de France de jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs.