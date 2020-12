Inter Miami : David Beckham discute avec Sergio Romero

Légende de Manchester United et du football anglais, David Beckham a tenté une aventure ambitieuse aux Etats-Unis. Il a ainsi pris la tête de l'Inter Miami, avec l'envie de rapporter de grands noms pour son équipe. Et l'ancien milieu de terrain a déjà réussi, en piochant Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain à la Juventus.

Il essaye de se placer pour récupérer d'autres joueurs parmi les plus grands clubs européens. Et, d'après l'Express, il aurait trouvé sa nouvelle cible à Manchester United. En situation d'échec et surtout 3e dans la hiérarchie des gardiens chez les Red Devils, Sergio Romero paraît être un candidat idéal pour la MLS. Aussi associé à Leeds et Everton, le nom de l'Argentin est discuté au sein de la franchise américaine.