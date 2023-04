Nice, PSG : la sortie forte de Didier Digard sur l’affaire Galtier

C’est le sujet du moment qui perturbe l’actualité sportive française. Christophe Galtier, déjà sous pression avec le PSG, est plus que jamais dans la tourmente, puisqu’il est visé par de très lourdes accusations liées au racisme remontant à son passage à l’OGC Nice (lors de la saison 2021/2022). On a notamment appris que Didier Digard voulait quitter les Aiglons à cause de Christophe Galtier, qui s’est justifié et a démenti lors de sa dernière conférence de presse. Didier Digard, aujourd’hui technicien du GYM, a, une nouvelle fois, réagi à la polémique.

«On ne peut pas nier que ça existe, mais on fait en sorte que ça ne nous atteigne pas. Pour clore sur l’affaire Galtier, je pensais que ma phrase était française : deux versions s’affrontent, une vérité va sortir. Apparemment, c’est passé pour une prise de position. Ma phrase était française, à aucun moment elle ne prend parti. Je pense que je suis resté très droit dans ma déclaration. Maintenant, et tant mieux pour nous, la justice a été saisie et on a la certitude qu’une vérité sortira et à ce moment-là, on pourra s’exprimer, mais d’ici là, on ne s’exprimera plus, a-t-il assuré ce samedi, en conférence de presse. Ces affaires me dérangent énormément, ces sujets sont toujours délicats, je ne parlerai jamais de religion. La religion, c’est quelque chose qui se passe chez moi, où il y a de tout en plus. Cela me dérange».

