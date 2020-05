Exclu FM : Thomas Tuchel et Leonardo pas d'accord sur le mercato du PSG

Tout va bien au Paris-Saint-Germain ? D'un point de vue sportif, oui. Une équipe première qui vient de remporter son neuvième titre en Championnat, a obtenu une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, dispose d’un duo de stars Mbappé-Neymar qui fait rêver l'Europe, et des ambitions continentales qui renaissent sous l'impulsion de Thomas Tuchel. Du point de vue de l'image, aussi, c'est beaucoup mieux et le retour de Leonardo n'y est pas étranger. Souriant et bon communicant, le directeur sportif parisien fait un sans-faute depuis son retour dans le club de la capitale. Le Brésilien est obnubilé par l'idée de faire barrage à tous les sujets négatifs sur le PSG. Il souhaite toujours mettre en avant les titres gagnés et les performances de ses joueurs.

En coulisse, en revanche, tout n’est pas rose et les points de vue entre Leonardo et Thomas Tuchel divergent sur de nombreux dossiers. À commencer par celui menant à Thiago Silva. Indispensable aux yeux du coach allemand, Thiago Silva ne l’est pas autant pour l’homme fort du recrutement parisien qui partage un autre avis et qui est prêt à le laisser partir libre au 30 juin malgré ses états de service et une vraie volonté du roc défensif parisien de 35 ans de rester au PSG. Si depuis quelques semaines, des discussions pour une prolongation ont été entamées et qu'un accord sur la durée du contrat a été trouvé (un an + un an en option), le directeur sportif parisien continue parallèlement de scruter le marché des défenseurs centraux…

Choupo-Moting finalement prolongé au PSG ?

Un autre joueur en fin de contrat en juin prochain pourrait finalement prolonger l'aventure parisienne plus longtemps. Il s'agit d'Éric Maxim Choupo-Moting, l'un des chouchous de Thomas Tuchel. Arrivé au PSG en 2018, l'international camerounais peine à se faire une place dans l'attaque parisienne même s’il dispose d’une vraie cote de sympathie auprès des supporters parisiens. Auteur de 5 buts cette saison en 17 matches, le joueur pourrait finalement rester un peu plus longtemps dans la capitale française. Selon nos informations, ses représentants ont sondé Leonardo pour étendre son bail d'une saison supplémentaire au PSG. Une façon pour le patron parisien de satisfaire certaines "demandes" de son entraîneur ? C'est une possibilité.

Autre dossier sensible, celui menant à Mauro Icardi. Prêté par l'Inter Milan jusqu'au 30 juin prochain, Mauro Icardi réalise une saison satisfaisante sous les couleurs parisiennes. Ses 20 buts en 31 matches (la plupart inscrit lors de ses premiers mois sous le maillot parisien) toutes compétitions confondues ont convaincu Leonardo de passer à l'action pour s'attacher définitivement les services de l'Argentin. Oui mais voilà, Thomas Tuchel ne semble pas vraiment de cet avis. En méforme physique depuis le mois de janvier, le buteur de 26 ans n'a pas apprécié les remontrances de Thomas Tuchel sur sa prise de poids. Certains membres du staff ont d'ailleurs estimé qu'il n'était pas assez assidu dans ses entraînements invisibles et son hygiène de vie. Des remarques qui ont cristallisé la relation entre le joueur et le staff technique du PSG. Déjà loin d'être idyllique, la relation entre Icardi et Tuchel atteint un point de non-retour le 18 février dernier lors du match opposant le PSG à Dortmund au Signal Iduna Park (défaite 2-1), lors de sa mise sur le banc des remplaçants. Pour autant, cela ne devrait pas empêcher Paris d’avancer sur la signature définitive de l’attaquant international argentin qui appartient toujours à l’Inter Milan.

Tuchel et Leonardo ne sont pas d'accord pour Alex Telles

Mauro Icardi pourrait être la première recrue officielle des champions de France 2019-20, il pourrait être suivi par d’autres joueurs. Mais là encore, le technicien allemand et le directeur sportif brésilien ne sont pas tout à fait d’accord. Et pour le prochain mercato, chacun avance ses profils, en actionnant des relais différents. Si Tuchel a souvent eu gain de cause à l'époque d'Antero Henrique, avec les arrivées de Tilo Kehrer et Eric Maxim Choupo-Moting, la donne devrait être différente cette fois-ci. Puisque c'est Leonardo qui prend les décisions sur le marché des transferts. Considérée comme l'une des priorités de Leonardo, la piste menant à Alex Telles est bien réelle. Si aucune offre n'a été transmise jusqu'à présent à Porto selon nos informations, le directeur sportif parisien avance ses pions sur ce dossier. Et le défenseur brésilien échange d'ailleurs régulièrement avec Marquinhos et priorise sa venue au PSG avant Chelsea. Mais Telles sait que Thomas Tuchel souhaite un profil différent à gauche. Selon nos informations, le technicien a demandé à Leonardo un latéral droit au profil offensif et un latéral gauche à vocation plus défensive. Des caractéristiques à l'opposé des pistes ciblées par Leonardo. Quoi qu'il en soit, le mercato du brésilien sera scruté à la loupe et aura un rôle majeur sur la Ligue des champions.

Dans ce contexte si particulier au sein du football français, le PSG, fort de son titre de champion de France et de sa qualification en 1/4 de finale de la C1, semble serein et soudé. Malgré la fin de contrat de certains joueurs et le flou régnant sur l’avenir de Neymar et sur ceux de Tanguy Kouassi et de Adil Aouchiche, Leonardo garde le cap et poursuit ses recherches tout en avançant sur certains dossiers. Très loin de là en Allemagne chez lui, Thomas Tuchel profite du calme avant la folie du mois d’août promis au PSG. Entre le retour de la Ligue 1 et celui de la Ligue des Champions, Paris saura rapidement où il en est. Reste juste à connaître avec quels joueurs. Et la façon dont va mener Leonardo le mercato du PSG et la manière dont il va s’en accommoder avec Thomas Tuchel risquent d'en dire long sur la saison que va vivre Paris…