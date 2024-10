Manchester United : le comportement de Sir Jim Ratcliffe fait scandale en Angleterre

Son arrivée dans les bureaux de Manchester United avait fait l’effet d’une bombe. Après l’annonce du 24 décembre 2023 dans laquelle Sir Jim Ratcliffe et INEOS annonçaient le rachat de 25% des parts de Manchester United, le club anglais avait ensuite confirmé l’acquisition de cette participation par l’homme d’affaires de 71 ans en février 2024. La Premier League avait également donné son feu vert il y a quelques jours : «Manchester United est heureux de confirmer que Sir Jim Ratcliffe a finalisé son acquisition de 27,7 % du club, après l’approbation de toutes les conditions, y compris de la FA et la Premier League», explique le communiqué des Red Devils ce mardi soir, Jim Ratcliffe devenant ainsi officiellement le co-propriétaire de club anglais. Mais beaucoup se demandait alors quel impact aurait cette grande révolution en interne. Pendant qu’Erik ten Hag n’en finit plus d’être contesté en Angleterre et que les Red Devils réalisent le pire début de saison de son histoire avec 8 points après 7 journées et une piteuse 14e place en Premier League, les observateurs et les supporters ont demandé à Jim Ratcliffe de sortir de sa grotte médiatique.

La suite après cette publicité

Et il a fallu être patient mais le milliardaire a bien pris la parole ces derniers jours, confortant un temps le tacticien néerlandais : «Je ne veux pas répondre à cette question… j’aime bien Erik. Je pense que c’est un très bon entraîneur, mais au bout du compte, ce n’est pas moi qui décide, c’est l’équipe dirigeante de Manchester United qui doit décider de la meilleure façon de gérer l’équipe à bien des égards. Mais cette équipe dirigeante de Manchester United n’est ensemble que depuis juin ou juillet. Ils ne sont pas là depuis longtemps, alors ils doivent faire le point et prendre des décisions raisonnables. Nous voulons ramener Manchester United là où il devrait être, et il n’y est pas encore, c’est très clair», a-t-il assuré. Pourtant rien ne va plus chez les pensionnaires d’Old Trafford qui connait son pire début de saison sur le plan offensif depuis 1972-1973 avec seulement 5 buts marqués en 7 journées. Un grand sommet exceptionnel a eu lieu mardi et une chose est sûre : Sr Jim Ratcliffe ne se fait pas que des amis outre-Manche. En effet, les tabloïds anglais ont scruté l’attitude du patron d’Ineos.

À lire

MU n’a pas contacté Thomas Tuchel

Une réunion de 7 heures mais un silence radio

Selon les informations de The Sun, le copropriétaire des Red Devils a rencontré plusieurs dirigeants clefs du club mancunien à Londres après le début de saison lamentable. Sir Jim Ratcliffe a été vu arriver à la réunion vers 09h30, tandis que Sir Dave Brailsford et le directeur sportif Dan Ashworth ont également été aperçus se dirigeant vers le bâtiment où avait lieu ce rassemblement des têtes pensantes de Manchester United. Sans victoire en cinq matches toutes compétitions confondues, Erik Ten Hag aborde cette trêve internationale avec un avenir incertain. Cependant, Ratcliffe n’a donné aucune indication sur la position du manager après la réunion. Le patron d’Ineos de 71 ans a quitté les lieux par une petite porte arrière discrète vers 16h45. Il est ensuite parti dans une voiture aux vitres teintées, refusant de s’arrêter et de répondre aux questions des journalistes et des supporters, ce qui a laissé les fans pantois et les journalistes complètement choqués par cette attitude désinvolte. Personne n’en sait aujourd’hui si Ten Hag sera toujours aux commandes lors de leur prochain match contre Brentford à Old Trafford le 19 octobre.

La suite après cette publicité

Tout ça, pour ça ? En effet, malgré une réunion de 7 heures, les dirigeants de Manchester United ont été incapables de donner un peu de détails sur la suite du projet sportif, voire même pour confirmer ou infirmer certaines rumeurs présentes dans la presse anglaise ces derniers jours. Ratcliffe a eu des discussions cruciales avec les dirigeants de Manchester United. C’est à peu près la seule chose certaine à ce jour. Pour rappel, si Erik Ten Hag venait à être renvoyé, il pourrait toucher une énorme indemnité de départ puisqu’il a signé une prolongation d’un an cet été. Il aura droit à une indemnité de 17,5 millions de livres sterling, l’une des plus importantes de l’histoire du club. L’assistant de Ten Hag et légende du club, Ruud van Nistelrooy, est favori pour devenir le prochain chef d’orchestre. L’ancien sélectionneur anglais Gareth Southgate, l’ancien manager du Bayern Thomas Tuchel, l’ancien entraîneur-chef de Chelsea Graham Potter, le patron d’Ipswich Kieran McKenna et l’ancienne cible de Liverpool Ruben Amorim font partie des autres prétendants.