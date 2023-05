Le Real Madrid a trouvé son nouvel attaquant

La suite après cette publicité

Après une saison compliquée où ils n’auront gagné que la Coupe du Roi, les dirigeants du Real Madrid cherchaient à se renouveler pour rester au premier plan sur la scène européenne. En conférence de presse, Carlo Ancelotti affirmait que la priorité était de recruter un nouvel attaquant. «Nous travaillons là-dessus. Je ne dirai pas les noms de nos cibles maintenant», avait-il expliqué la semaine passée. Pourtant, le nom de joueurs ciblés a rapidement fuité dans la presse espagnole, qui affirme maintenant que les Merengues ont fait leur choix.

Selon les informations de Relevo, Joselu (33 ans) va retourner au Real Madrid. Le buteur de l’Espanyol Barcelone, relégué en deuxième division à l’issue de la 37e journée, serait le nouvel attaquant du Real pour concurrencer Karim Benzema. Carlo Ancelotti avait d’ailleurs donné un indice sur sa venue : «Joselu ? Je l’aime beaucoup, j’aime aussi Aspas et Morata. J’aime ceux qui marquent des buts».

Trois recrues attendues à Madrid

L’international espagnol dispose d’une clause dans son contrat qui facilite son départ en cas de relégation. L’affaire est donc quasiment conclue, mais le Real Madrid veut attendre la fin de la Liga et assurer la deuxième place du Championnat d’Espagne. Après cela, le Real Madrid entamera son mercato et devrait également boucler la signature de Jude Bellingham et officialiser l’arrivée de Fran Garcia, déjà annoncé chez les Merengues par Carlo Ancelotti.

Cette saison, Joselu est le joueur espagnol avec le plus de buts en championnat (16). Il a d’ailleurs fait ses débuts en équipe nationale et avait inscrit un doublé pour son premier match contre la Norvège, lors des éliminatoires de l’Euro 2024 (3-0). De son côté, Joselu rêve de retourner au Real Madrid et d’enfin s’y imposer, après un premier bail manqué entre 2009 et 2012 (seulement 2 matches, 2 buts). L’attaquant de 33 ans retrouverait d’ailleurs son beau-frère, Dani Carvajal.