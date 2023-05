Le Real Madrid a coché six noms pour concurrencer Karim Benzema

La suite après cette publicité

Auteur d’une nouvelle saison plus qu’honorable, Karim Benzema (35 ans), fort de 29 buts et 6 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, fait malgré tout face à des problèmes physiques récurrents. Dans cette optique, la direction madrilène lui cherche un concurrent de choix pour la saison prochaine. Si Joselu, attaquant expérimenté de l’Espanyol, est bel et bien convoité par les Merengues, la presse espagnole, à commencer par Mundo Deportivo, annonce d’autres profils ciblés par la Casa Blanca.

Dans cette optique, le Real Madrid n’aurait pas abandonné l’idée d’enrôler Gonçalo Ramos. Actuellement sous les couleurs de Benfica, l’attaquant portugais de 21 ans s’était notamment distingué lors du dernier Mondial en inscrivant un superbe triplé lors du huitième de finale face à la Suisse. Âgé de 21 ans, l’international de la Seleção est évalué à 40 millions d’euros et dispose d’une clause de résiliation de 120 millions d’euros. Avec 26 buts en 45 matches sous le maillot lisboète, Ramos reste une référence à son poste. Mais ce n’est pas tout.

En attendant une possible arrivée de Kylian Mbappé ou Erling Haaland, l’actuel deuxième de Liga réfléchit également à d’autres pistes. Dès lors, Dusan Vlahovic, aujourd’hui du côté de la Juventus Turin, ne laisse pas insensible les décideurs madrilènes. Estimé à 75 millions d’euros, le buteur serbe totalise 14 buts et 4 offrandes en 41 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Par ailleurs, le Real reste toujours à l’affût concernant Harry Kane, convoité par de nombreuses écuries européennes et annoncé sur le départ à Tottenham.

À la recherche d’un joli coup sur le mercato estival, les Merengues surveilleraient également de près Julian Alvarez. Brillant lors du Mondial au Qatar, le jeune buteur argentin de 23 ans (16 réalisations, 5 offrandes cette saison) n’est pas pressenti pour quitter Manchester City mais l’omniprésence d’Erling Haaland à la pointe de l’attaque mancunienne pourrait rebattre les cartes. Enfin, le Real pourrait privilégier une piste en interne. Titulaire indiscutable avec la Castilla (8 buts, 3 assists en 30 matches), Álvaro Rodríguez a d’ailleurs été récompensé de ses performances.

Promu à cinq reprises au sein de l’équipe première, l’attaquant de 18 ans a d’ores et déjà prouvé à Carlo Ancelotti qu’il pouvait être une solution d’avenir. Buteur et passeur décisif en Liga malgré 49 petites minutes de jeu, le natif de Palamós reste, à ce titre, l’une des grandes promesses de la Casa Blanca. Dernièrement, les Merengues avaient d’ailleurs refusé d’envoyer leur protégé avec la sélection uruguayenne pour disputer la Coupe du monde des moins de 20 ans. Une chose est sûre, Karim Benzema devrait rapidement voir un concurrent débarquer à Madrid…

