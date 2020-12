Le Barça retient son souffle pour Coutinho

Rien ne va décidément au Barça ! Hier, les Culés n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face à Eibar (1-1). Mais les Blaugranas ont peut-être perdu plus que quelques points puisque Philippe Coutinho est sorti sur blessure. Son entraîneur, Ronald Koeman, a avoué après la rencontre :« il a dit qu'il ressentait une douleur à son genou gauche. On doit faire plus d'examens pour savoir ce qu'il a exactement».

D'après AS, les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes puisque le ménisque externe gauche pourrait être touché. Mundo Deportivo, de son côté, ajoute que le Brésilien pourrait manquer quatre mois de compétition si jamais il avait une déchirure et qu'il devait passer par la case opération (avec la récupération). Coutinho attend donc de connaitre le verdict final !