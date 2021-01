Ernesto Valverde refuse de rejoindre l'Olympique de Marseille

La suite après cette publicité

Après la nouvelle débâcle de l’Olympique de Marseille face à Monaco hier soir (défaite 3-1), André Villas-Boas est de plus en plus proche de la sortie. Sur une série de 4 défaites consécutives, dont 3 en championnat face à Nîmes, Lens et Monaco, son équipe de l’OM est méconnaissable et ne produit aucun jeu depuis le début de la saison.

Malgré un bon début d’exercice qui permettait au Portugais d’esquiver les critiques sur le fond de jeu, la bonne dynamique s’est terminée face à Rennes le 16 décembre dernier et depuis, plus rien ne va. Ce qui aurait donc amené Pablo Longoria, le directeur sportif du club, à lui chercher un remplaçant.

Valverde pas convaincu du projet ?

C’est pourquoi, hier la presse espagnole parlait d’un intérêt de Pablo Longoria pour Ernesto Valverde, qu’il souhaiterait voir débarquer sur le banc du club phocéen pour remplacer Villas-Boas. Mais selon les informations de Marca, l’ancien entraîneur du Barca et de l’Athletic Bilbao ne serait pas intéressé par le projet, car il privilégierait de rejoindre un club capable de se battre pour le titre dans son championnat, ce que Marseille ne peut pas lui offrir actuellement.

Après un échec à Barcelone et son éviction la saison dernière, le technicien espagnol chercherait donc un nouveau projet qui pourrait lui permettre de relancer sa carrière, qui était très intéressante avant son expérience en Catalogne. La succession d’AVB, en fin de contrat cet été, s’annonce d’ores et déjà compliquée.