L'OM pense à Ernesto Valverde !

L'Olympique de Marseille n'a pas dit au revoir définitivement aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, mais ce n’en est pas vraiment très loin. Ce samedi, les Marseillais menaient à la pause sur le terrain de l'AS Monaco sur le score d'un but à zéro. Si dans le jeu tout était loin d'être parfait, le résultat était lui, en revanche plutôt bon. Mais voilà, en seconde mi-temps, les Asémistes ont infligé un sévère trois zéro à l'OM, gagnant donc, au finale, trois buts à un.

Avec cette défaite, les Phocéens n'ont plus goûté à la victoire depuis cinq rencontres et une confrontation contre Montpellier. Ils ont enchaîné avec un nul contre Dijon (0-0) puis trois défaites de rang (PSG, Nîmes et Lens) avant celle de ce samedi donc. Ce dimanche matin, les joueurs d'André Villas-Boas pointent à la sixième position de Ligue 1 à 13 points du leader, Paris, et à huit points de la troisième position occupée par l'OL et qualificative pour la prochaine C1.

Longoria veut Valverde

Des questions commencent donc à se poser dans l'état major marseillais. Selon nos informations, certaines tensions sont apparues ces derniers temps entre Pablo Longoria, le directeur sportif de l'OM, et l'entraîneur, André Villas-Boas. Cela concernerait la vente de Morgan Sanson, le Portugais n'y étant pas favorable. Par conséquent, l'idée de changer de coach est-elle en train, petit à petit, de mûrir dans l'esprit des décideurs phocéens ?

C'est ce que croit savoir en Espagne un journaliste de la Movistar, repris par le média As, annonçant que l'OM aurait fait d'Ernesto Valverde, l'ex-coach de l'Athletic Bilbao et du FC Barcelone, sa priorité pour remplacer un AVB, qui ne ferait plus le poids dans le vestiaire et que certains joueurs auraient lâché. Les négociations ne sont pas entamées, mais Valverde serait donc la priorité de Pablo Longoria. Reste à savoir si AVB va partir et si Longoria saura se montrer, une nouvelle fois, très convaincant.