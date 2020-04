Manchester United compte tout chambouler dans les cages

Manchester United risque d'être un des clubs les plus actifs lors du prochain mercato. Avec une trésorerie importante, les Red Devils devraient survivre à cette crise financière causée par la pandémie de coronavirus, et auront une marge de manœuvre importante sur le marché. Depuis des semaines déjà, les noms s'enchaînent dans la presse britannique : Jadon Sancho, Harry Kane, Jude Bellingham, Kalidou Koulibaly, James Rodriguez et bien plus encore...

« Le marché… Qui peut dire comment le marché (des transferts) réagira à tout ça ? Qui sait quels clubs auront besoin de vendre des joueurs ? Il y aura peut-être des situations à exploiter. Je sais que Manchester United est très à l’aise au niveau des finances. Je suis sûr que nous serons capables, quand tout reviendra à la normale, de faire les transactions que nous voudrons », avait déjà prévenu Ole Gunnar Solskjaer début avril. Mais pour qu'il y ait une révolution du côté d'Old Trafford, il faudra aussi que certains joueurs, et pas des moindres, soient sacrifiés...

David De Gea est en danger

Si l'avenir de Paul Pogba est au cœur des débats, un autre taulier est en danger. Il s'agit de David De Gea. Comme l'explique le Manchester Evening News, l'Espagnol, qui aurait déçu dernièrement, n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Old Trafford, et si les Red Devils ne comptent pas non plus l'éjecter impérativement, ils auraient jeté leur dévolu sur un nouveau gardien : Dean Henderson. Actuellement prêté par les Mancuniens à Sheffield United, il cartonne et est considéré comme l'avenir du poste en Angleterre. Nous vous avions déjà amplement présenté le portier anglais sur Foot Mercato.

Les dirigeants devront trancher, et deux trois choix existent : la mise en concurrence des deux portiers dès la saison prochaine, un prêt prolongé pour Henderson qui servirait de dernière chance à l'Espagnol pour se ressaisir, ou un départ de l'ancien de l'Atlético dès cet été, avec la Juventus et le PSG qui sont cités comme potentiels points de chute par le média anglais. Le journal mancunien, plutôt sérieux habituellement, évoque aussi la possibilité d'un échange entre Jan Oblak, convoité depuis longtemps déjà, et le gardien de la Roja, qui reviendrait donc au sein de son club formateur. Il va y avoir du mouvement dans les cages d'Old Trafford...