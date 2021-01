EdF : Didier Deschamps et un possible avenir en club

Sélectionneur de l'équipe de France depuis juillet 2012, Didier Deschamps dispose d'un contrat jusqu'au 31 décembre 2022, soit juste après la Coupe du Monde au Qatar. Et alors que l'Euro approche à grand pas et que les Bleus vont tenter de faire le doublé après leur victoire lors du Mondial 2018 en Russie, l'ancien entraîneur de l'OM ou de la Juventus a accepté d'évoquer son avenir dans l'émission «Téléfoot», diffusée sur TF1, en parlant d'abord d'une victoire en Ligue des Champions dans le futur, sur le banc d'un club.

«Je ne me pose pas cette question. La Ligue des Champions, j’ai eu l’opportunité et je ne l’ai pas gagnée (il a été en finale avec l'AS Monaco en 2004, ndlr). Est-ce que je la gagnerai ? Je ne cours pas après ça», a d'abord expliqué Didier Deschamps avant de poursuivre sur son avenir. «Chaque jour, je me rapproche un peu plus de la fin de ma vie de sélectionneur, c’est comme ça. Ça ne m’empêche pas de bien le vivre. J’aurai certainement, après ma vie de sélectionneur, une autre vie. Je ne sais pas laquelle, mais elle sera très bien aussi. Si elle est en tant qu’entraîneur de club, je ne vais pas changer. Je ne fais pas la course aux trophées mais quand je suis responsable d’une équipe, entraîneur ou sélectionneur, évidemment, c’est pour gagner des titres.»