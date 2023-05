Burnley s’offre définitivement Jordan Beyer

La suite après cette publicité

Après avoir été sacré champion de deuxième division, le Championship, pour ainsi confirmer sa promotion en Premier League, Burnley continue de travailler intelligemment pour son retour dans l’élite du football anglais. En effet, après avoir prolongé son entraîneur convoité, Vincent Kompany, les Clarets ont annoncé ce mercredi avoir levé l’option d’achat de son défenseur allemand Jordan Beyer (22 ans), arrivé en prêt cette saison en provenance du Borussia Mönchengladbach.

«Je ne pourrais pas être plus heureux en ce moment ! J’ai soulevé le trophée lundi, j’ai gagné le championnat et je suis maintenant prêt à devenir un Claret de façon permanente. Je suis heureux d’être ici depuis le moment où j’ai mis les pieds dans ce bâtiment. Je me sens comme chez moi. J’aime jouer à Turf Moor et faire la fête avec les supporters, et j’espère que ce sera encore le cas à l’avenir», a déclaré le central de 22 ans, lui qui a disputé jusque là 35 rencontres toutes compétitions confondues avec le maillot grenat et bleu ciel, pour 1 but et 2 passes décisives.

