Bayern : Alphonso Davies de retour comme titulaire après 10 mois d’absence

C’était un retour très attendu à Munich depuis le 15 mars 2025. Alphonso Davies est titularisé ce samedi avec le Bayern pour la première fois depuis 10 mois, après une grave blessure au genou droit survenue à l’issue de la trêve internationale avec le Canada. Victime d’une rupture du ligament croisé, le latéral de 25 ans avait été opéré et éloigné des terrains pendant de longs mois… Un épisode désormais derrière lui.

À l’occasion de la 19e journée de Bundesliga face à Augsbourg, Davies signe donc son grand retour dans le onze bavarois, avec une particularité notable : il est aligné sur le flanc droit de la défense, laissant le couloir gauche à Ito. Une option tactique surprenante, mais révélatrice de la volonté de le réintégrer progressivement. Un renfort de poids pour un Bayern déjà en tête de la Bundesliga et solidement installé à la deuxième place de la phase de ligue en Ligue des Champions.