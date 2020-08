Thiago Silva débarque à Chelsea !

La suite après cette publicité

La fin d'une belle et longue histoire. Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva a fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Un club et une ville qui sont entrés dans son coeur à jamais. Dans la capitale, le Brésilien a été un titulaire en puissance, un leader et un capitaine. Il a aussi remporté vingt-cinq titres dont sept trophées de champion de France. L'international auriverde n'était pas loin d'ajouter une Ligue des Champions à son palmarès le 23 août dernier.

Mais le PSG s'est incliné face au Bayern Munich en finale de la C1 (1-0). Quoi qu'il en soit, le natif de Rio de Janeiro part avec le sentiment du devoir accompli, lui qui avait accepté de prolonger son contrat pour deux supplémentaire pour jouer le Final 8 alors que son bail initial s'achevait le 30 juin dernier. Et si Thiago Silva, auteur d'une belle saison à Paris, avait espéré prolonger, ses espoirs ont été douchés par Leonardo. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs écuries, dont la Fiorentina et Chelsea, prêtes à miser sur lui.

Thiago Silva est un joueur de Chelsea

Et finalement, ce sont les Blues qui ont eu le dernier mot. Les pensionnaires de Stamaford Bridge, désireux d'avoir un renfort expérimenté en défense, ont recruté Thiago Silva. «Chelsea Football Club annonce la signature de l'un des grands noms du monde du football, Thiago Silva, qui s'engage pour un an, avec une année supplémentaire en option», explique le communiqué.

À 35 ans, Thiago Silva quitte donc la France libre pour relever un nouveau challenge. Après la Serie A et la Ligue 1, il va tenter de conquérir la Premier League cette saison 2020-21. Pas de quoi effrayer O Monstro, qui a toujours pour objectif de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec la Seleção.