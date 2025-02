Rennes se donne de l’air et enfonce Reims

Le Stade Rennais va mieux. Après 2 victoires en 3 matches sous Habib Beye, le club breton avait l’occasion de revenir à un point de Toulouse, 10e, en enfonçant une équipe rémoise qui n’y arrive plus du tout. Il faut remonter au 10 novembre 2024 pour voir la dernière victoire du Stade de Reims, qui n’a plus gagné depuis 10 matches. Et rapidement, les Rouge et Noir mettaient la pression sur le but de Reims, avec une première occasion manquée signée Fofana (2e).

La suite après cette publicité

Mais au bout de cinq minutes, le match basculait déjà complétement. Au duel avec James, Kipré loupait son geste et heurtait sérieusement la cuisse du joueur rennais. Sans hésiter, M. Bollengier sortait le rouge et obligeait les Rémois à faire tout le reste de la rencontre en infériorité numérique. Rien n’allait, puisque quelques minutes plus tard, une frappe d’Assignon était contrée par la main de Koné dans la surface rémoise. Sans trembler, Kalimuendo ouvrait rapidement le score sur penalty (1-0, 10e).

Rennes s’est fait peur à 11 contre 9

Mais par la suite, les hommes de Beye n’ont pas réussi à se mettre à l’abri en première période. Malgré une domination totale, l’attaque du SRFC manquait de tranchant pour faire le break et s’éviter une mauvaise surprise, à l’image d’Hateboer (35e) et de Jacquet, qui tombait sur Diouf (45e). Même chose en seconde période, mais les Rennais perdaient du jus à force d’attaquer et laissaient des opportunités de revenir à Reims. Nakamura manquait de peu le cadre de Mandanda sur un joli geste (72e).

La suite après cette publicité

Dos au mur, Reims tentait donc d’aller chercher cette égalisation, mais ne parvenait pas à briser la défense rennaise et terminait la rencontre à neuf, après l’expulsion d’Ibrahim (90e). Et au bout du suspense, le Stade Rennais parvenait à s’imposer, sans vraiment réussir à rassurer. Mais le plus dur était fait et les hommes de Beye remontaient ainsi à la 11e place provisoirement, avant un déplacement à Montpellier. De son côté, Reims reste au 14e rang et se rapproche de la zone rouge avant un déplacement très compliqué à Monaco, la semaine prochaine.