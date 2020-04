Dayot Upamecano penche pour le Bayern Munich

Dayot Upamecano fait partie des joueurs ayant fait le choix de quitter la France très jeune. En effet, l'ancien Valenciennois a rejoint l’Autriche et le RB Salzbourg à l'âge de 16 ans. Comme c’est habituel pour les meilleurs éléments du groupe Red Bull, il a ensuite rejoint le RB Leipzig en 2017, et fait partie aujourd’hui des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Et forcément, il a tapé dans l'œil des clubs les plus huppés en Europe. Outre le Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Liverpool et Manchester City le suivent depuis de nombreux mois. Malgré tout, et comme il nous l'a confié dans un entretien accordé en février, il se verrait bien rester en Allemagne.

« Je me sens très bien à Leipzig. J’aime mes coéquipiers, le staff et mon club. Pour le moment, je suis encore sous contrat jusqu’en 2021. J’ai le devoir de continuer à bien m’entraîner et à faire mes matches. Même si je sais qu’il y a des clubs qui me veulent, ça c’est sûr, je garde les pieds sur terre. Je poursuis mon travail. On discutera de mon avenir à la fin de la saison avec mes agents (société Sports Total) et ma famille ».

Le joueur a une préférence pour le Bayern

À 21 ans, le défenseur central sait qu'il est à tournant de sa carrière et discute forcément avec son entourage pour prendre la meilleure décision. Et parmi les écuries intéressées, l'une sort du lot : le Bayern Munich. Selon nos informations, Upamecano donne sa préférence au champion l'Allemagne. Un club pour lequel il a déjà pris des renseignements, notamment auprès des internationaux français avec qui il échange régulièrement. Kingsley Coman verrait ainsi d'un très bon oeil que le natif d'Evreux le rejoigne au Bayern. Une opération séduction qui a donc une importance dans le choix du joueur. D'autant plus que certains membres amis proches lui conseillent également de rester en Allemagne.

Si les Bavarois considèrent le Tricolore comme le choix prioritaire pour renforcer leur ligne défensive, ils vont devoir accélérer pour s'attacher ses services. Car, parallèlement, les directions sportives des clubs étrangers se montrent particulièrement intéressés. Sous contrat jusqu'en 2021 avec le RB Leipzig dispose d’une clause de départ de 58 M€. Un tarif que l’on peut désormais qualifier de raisonnable pour pour un défenseur de son calibre. La chasse est lancée.