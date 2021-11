Barça : Xavi annonce la couleur

La suite après cette publicité

Jour de présentation à Barcelone. Avant de s'exprimer devant les journalistes, Xavi a pu (re)fouler la pelouse du Camp Nou et tenir quelques mots devant le public barcelonais. Il a notamment fait de belles promesses.

« Je suis très excité, je ne veut pas m'émouvoir mais je suis très excité. Je veux remercier le club, les fans. Comme je vous ai dit quand je suis parti, nous sommes le meilleur club du monde et le Barça a besoin d'exigence, on ne peut pas perdre ou faire match nul, ici il faut gagner. Merci de tout mon coeur. Vive le Barça et vive la Catalogne. [...] Nous sommes dans une situation difficile, nous avons besoin de vous (les supporters, NDLR) plus que jamais », a lancé le milieu, qui détaillera son plan de jeu dans les prochaines minutes en conférence de presse.