Jesus Coronas débarque au Séville FC

Le Séville FC se renforce cet hiver. Le club andalou est tombé d'accord pour le transfert de l'ailier mexicain de 29 ans, Jesus Corona. Ce dernier a paraphé un contrat jusqu'en 2025 avec l'actuel dauphin du Real Madrid en Liga.

Confrontés au départ à la CAN d'En-Nesyri et à la blessure longue durée d'Erik Lamela, les Nervionenses avaient besoin de se renforcer aux postes offensifs. Ils ont déboursé environ 3 M€ pour Corona, à qui il ne restait que six mois de contrat à Porto.