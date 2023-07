Real Madrid : Carlo Ancelotti entretient le flou pour Kylian Mbappé

À l’Ouest, rien de nouveau. À mesure que les jours s’égrènent, l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain s’obscurcit. En froid avec ses dirigeants, l’attaquant parisien a été écarté du groupe et son nom est annoncé avec insistance au Real Madrid. La direction parisienne estime que le crack de Bondy s’est déjà mis d’accord avec le club madrilène pour rallier l’Espagne en 2024 et en ce sens a fixé le prix de son joueur (250M€). Toutefois de l’autre côté des Pyrénées, on continue à faire la sourde oreille.

Interrogé à ce sujet lors des précédentes conférences de presse, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti continue d’entretenir le flou sur un possible recrutement du Français et préfère rester concentré sur la préparation estivale du club espagnol qui bat actuellement son plein du côté des Etats-Unis. « C’est la seule question à laquelle je ne réponds pas. Il est trop tôt pour porter un jugement sur ce que nous allons faire. Il y a une saison à venir et nous devons rester focalisés sur la pré-saison, sur l’attitude et l’engagement à chaque match », a-t-il sobrement déclaré, des propos rapportés par As.

