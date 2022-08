Le PSG va enfin se débarrasser de Thilo Kehrer

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain avance dans son opération dégraissage. Après avoir bouclé les départs d'Alphonse Areola, parti définitivement à West Ham, et de Georginio Wijnaldum, qui a rejoint l'AS Roma, les Parisiens touchent au but pour le départ de Thilo Kehrer, qui n'entraient pas dans les plans de Luis Campos et Christophe Galtier. Barré par la concurrence de Nordi Mukiele et d'Achraf Hakimi, l'international allemand devait donc trouver rapidement une porte de sortie.

Un temps annoncé proche du FC Séville, le latéral droit de 25 ans devrait finalement poursuivre sa carrière en Angleterre puisqu'il est tout proche de s'engager avec West Ham. En effet, le 8 août dernier nous vous avons révélé en exclusivité que Kehrer était dans la short-list des Hammers. Les négociations ont d'ailleurs bien avancé et selon les informations de la presse britannique, confirmées par RMC Sport, le club londonien a trouvé un accord avec le PSG pour le faire venir. Un transfert qui devrait se boucler aux alentours de 16 millions d'euros selon Sky Sports Allemagne, alors que Kehrer avait été acquis en 2018 contre la somme de 37 millions d'euros, en provenance de Schalke 04.

Une visite médicale déjà prévue ce mardi

Sous contrat jusqu'en juin 2023, le défenseur international allemand de 25 ans (20 sélections) était une priorité pour David Moyes et les Hammers, qui ont perdu Issa Diop, parti à Fulham et restent en difficulté dans le secteur défensif en raison de la récente blessure à la cheville de Nayef Aguerd, arrivé cet été du Stade Rennais.

Thilo Kehrer est d'ailleurs attendu dès ce mardi à Londres pour passer sa visite médicale avant de s'engager avec les Hammers. Quelques détails resteraient encore à régler autour du contrat de l'ex-Parisien avant l'officialisation du transfert. De son côté, Kehrer va pouvoir retrouver du temps de jeu, dans l'optique d'être un élément important de la sélection allemande lors du Mondial 2022 au Qatar.