Rennes : l’anecdote amusante de Jota sur Ousmane Dembélé

Auteur d’un mercato satisfaisant, le Stade Rennais a réussi à frapper un gros coup en enrôlant le Portugais Jota. Arrivé en provenance d’Al-Ittihad en échange de 8 M€, l’ailier de 25 ans suscite pas mal d’attentes, d’autant plus que le club breton démarre difficilement la saison et pointe à la onzième place du classement. Et s’il ne sera pas encore prêt tout de suite, comme l’a annoncé Julien Stéphan, la recrue estivale s’est confié lors de son arrivée au Stade Rennais et s’est amusé d’une comparaison avec l’ex-Rennais, Ousmane Dembélé (27 ans).

La suite après cette publicité

«Difficile de nous comparer, tout le monde est différent et nous avons chacun nos points forts. Je ne le connais pas personnellement, mais on m’avait dit qu’Ousmane me transférait toujours dans son équipe quand il jouait à Football Manager. J’ai trouvé cela amusant, je crois qu’il est accro au jeu. J’aurais certainement l’occasion de le rencontrer désormais», a raconté la recrue bretonne.