Le Bayern Munich sur le point de rafler le grand espoir Marc Roca

Ayant vite recruté Leroy Sané (Manchester City), Alexandr Nübel (Schalke 04) et Tanguy Kouassi (Paris Saint-Germain), le Bayern Munich s'est depuis un peu dégarni avec le transfert de Thiago Alcantara à Liverpool. De plus, les joueurs prêtés Ivan Perisic (Inter Milan), Philippe Coutinho (FC Barcelone) et Alvaro Odriozola (Real Madrid) n'ont pas été conservés. Disposant d'un effectif de qualité, le Bayern Munich avait néanmoins besoin d'agrandir son groupe et souhaite quatre recrues, soit un latéral droit, un ailier, un avant-centre et un milieu de terrain.

Et c'est justement à ce dernier poste que le Bayern Munich semble avoir trouvé son bonheur. D'après les informations du média catalan Sport, le Rekordmeister aurait bouclé l'arrivée de Marc Roca (23 ans) en provenance de l'Espanyol de Barcelone. Un transfert surprenant et qui aurait donc été travaillé en sous-marin au cours des dernières semaines.

Le Bayern Munich a mis 15 millions d'euros sur la table

Le Bayern Munich est intéressé de longue date et avait longuement tenté sa chance l'été dernier. Un transfert était même tout proche pour 40 millions d'euros, mais finalement le joueur était resté en Catalogne. Depuis, l'Espanyol de Barcelone a connu une saison très compliquée et a terminé dernier du dernier championnat de Liga. Relégué avec son équipe, Marc Roca était annoncé du côté d'Arsenal, de l'AC Milan et de l'Atlético de Madrid.

Mais ce serait bien le Bayern Munich qui aurait raflé la mise avec une offre de 15 millions d'euros pour le vainqueur de l'Euro Espoirs 2019. L'accord entre les différentes parties impliquées dans ce dossier aurait été signé ce samedi. Le joueur se serait engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club allemand. Il apportera ainsi de la concurrence au milieu de terrain à Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso et Michaël Cuisance.